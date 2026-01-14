Sono state ufficialmente depositate alla Camera dei Deputati le oltre 50.000 firme a sostegno della proposta di legge Zuncheddu e altri, finalizzata al riconoscimento di una rendita mensile immediata, pari al doppio dell’assegno sociale, a favore delle vittime di ingiusta detenzione ed errore giudiziario in attesa della conclusione dei lunghi procedimenti finalizzati all’ottenimento dell’indennizzo definitivo.

“Il tema della giustizia è sempre stato centrale nelle politiche di Forza Italia – dichiara Gabriele Gallina, Segreteria Provinciale di Forza Italia – per questo tutto il nostro partito a livello nazionale si è mobilitato per la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge Zuncheddu promossa dal partito radicale.

Anche in provincia di Cremona, soprattutto nel capoluogo, sono state promosse iniziative per la raccolta delle firme a sostegno. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e contenti per il deposito della proposta di Legge.”

“Una bellissima notizia – commenta Luca Ghidini, Segretario Comunale di Forza Italia a Cremona – che ha visto il coinvolgimento di iscritti e militanti nell’allestimento dei banchetti in città. Abbiamo assistito a una partecipazione trasversale da parte di una cittadinanza che ha dimostrato grande sensibilità nei confronti della dignità della persona, soprattutto quando questa viene lesa da un sistema giudiziario fallace. Anche Cremona ha dato il suo contributo per il raggiungimento di un obiettivo ambizioso e che dovrà rappresentare solo il punto di inizio per la realizzazione di una giustizia più giusta”.

“Si tratta di una proposta di iniziativa popolare – precisa Sergio Ravelli, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale – volta a garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo è stato assolto e nei casi di ingiusta detenzione e che poi deve attendere anche 10 anni per vedersi riconosciuto il danno in forma economica.

La raccolta firme era stata promossa dal Partito Radicale e dalla famiglia di Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo che ha trascorso 33 anni in carcere per l’accusa di un triplice omicidio nel 1991 e poi è stato assolto nel gennaio 2024 dopo un processo di revisione.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, anche in ambito locale, al successo dell’iniziativa. Dedichiamo questo risultato a Beniamino Zuncheddu affinché la sua vicenda possa rappresentare un monito presente e futuro ad una politica spesso sorda e indifferente.

Ora però la battaglia continua, si sposta dalle piazze in Parlamento. La Camera dei Deputati ha infatti tre mesi di tempo per incardinare la proposta di legge nella commissione”.

I promotori ringraziano i numerosi cittadini che hanno sostenuto la raccolta e il personale dell’Ufficio elettorale del Comune di Cremona, per la disponibilità e professionalità dimostrate nel rilascio dei certificati elettorali.

