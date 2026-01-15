Togliere i camion dalla via Bergamo: è arrivato il via libera della Giunta per fare una variante al PGT per l’industria Green Oleo, con un parcheggio destinato ai camion dietro in via Bredina con ingresso diretto dalla tangenziale.

“L’ingresso di Green Oleo – spiega l’assessore Paolo Carletti – oggi è sulla via Bergamo, posto a 80 metri dall’incrocio semaforico che porta verso la città di Cremona. Quotidianamente un’ottantina di camion passano sulla via Bergamo per entrare in Green Oleo.

“È stata chiesta la possibilità, da parte della stessa proprietà, di fare un parcheggio sul pezzo di terreno retrostante all’azienda in fregio alla tangenziale. La Giunta ha ritenuto perseguibile questa variante che porteremo in commissione, con lo sgravamento di un’ottantina di camion giornalieri dalla via Bergamo e questo avrà degli influssi positivi non solo per i quartieri ma anche per l’intera viabilità cittadina. Per ovvi motivi il reparto viabilità ha dato parere positivo”. sgal

