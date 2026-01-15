La lettura della complessità del nostro tempo è la sfida che il Liceo Scientifico “G. Aselli” di Cremona raccoglie per il prossimo anno scolastico. L’istituto si rinnova ampliando la propria offerta formativa, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti verso uno sguardo ampio e insieme critico sulle trasformazioni che

attraversano la società contemporanea.

Il nuovo anno porterà con sé importanti novità, a partire dall’adesione alla Rete Nazionale dei Licei della Scienza dei Dati e dell’Intelligenza Artificiale (SDIA). Dal 2026/27, infatti, l’Aselli attiverà un percorso unico nel territorio, pensato per formare studenti capaci di affrontare con consapevolezza le sfide tecnologiche

del futuro.

Saranno operative due sezioni a numero chiuso del percorso SDIA: una all’interno del Liceo Scientifico Tradizionale, con l’introduzione dell’informatica e un potenziamento della fisica; l’altra nell’indirizzo Scienze Applicate, dove l’informatica sarà rafforzata dalla prima alla quarta. Nel triennio, entrambi i percorsi

saranno arricchiti da curvature interdisciplinari – dalla statistica alla bioinformatica al CAD, dalla letteratura digitale all’etica dell’IA – in un dialogo costante tra sapere scientifico e umanistico.

Accanto ai nuovi percorsi, il liceo conferma la qualità della propria formazione, come attestano i risultati INVALSI e le principali ricerche nazionali degli ultimi anni. I dati Eduscopio evidenziano, per l’Aselli, la media in assoluto più alta all’interno della città di Cremona sia per l’indirizzo tradizionale (74,32) sia per quello

delle scienze applicate (76,08). I punteggi derivano dalla media dei voti degli esami universitari unita alla percentuale degli esami superati nel primo anno di corso.

L’istituto continua a investire su internazionalizzazione, inclusione e valorizzazione delle eccellenze, mantenendo alta l’attenzione sul benessere degli studenti.

Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze si inserisce l’impegno profuso dalle squadre (di Informatica, matematica, fisica, arte…) che coinvolgono studentesse e studenti del Liceo.

Nella formazione di una cittadinanza consapevole si colloca il progetto triennale “A scuola contro la violenza sulle donne”, di cui l’Aselli è capofila provinciale. L’iniziativa, sviluppata con scuole, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, promuove una cultura del rispetto e delle pari opportunità, fornendo

strumenti per riconoscere e prevenire la violenza di genere.

