l Lions Club Cremona Stradivari, presieduto da Giovanni Ripa e grazie all’interessamento del Socio PierAngelo Piccioni, ha organizzato un meeting con la presenza di un ospite di eccezione, il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli.

Argomento della serata i compiti e le attività del Prefettura, spesso in gran parte ignorate dai cittadini. E’ stato sottolineato come il Prefetto sia il rappresentante del Governo a livello provinciale con compiti molteplici, che riguardano il coordinamento di numerose attività svolte nell’ambito delle funzioni amministrative dello Stato a livello locale. Tra gli esempi più evidenti vi è il coordinamento della Protezione civile nei casi di emergenza, le decisioni in tema di contenziosi della circolazione stradale, il raccordo e la collaborazione essenziale tra le Amministrazioni locali, ma soprattutto le attività di coordinamento in tema di sicurezza pubblica.

Il Prefetto ha voluto mettere in risalto come quest’ultima attività sia attualmente quella maggiormente sentita perché, seppure in un quadro statistico di miglioramento della sicurezza, la percezione del cittadino è quella non di rado di paura. Essenziale a questo proposito è l’obiettivo da lui perseguito di aumentare la presenza e la visibilità delle forze dell’Ordine sul territorio in modo da far sentire il cittadino più sicuro e tutelato. E’ necessario cioè mettere in atto sistemi validi di prevenzione ancor prima che di repressione. L’argomento ha stimolato la discussione e i Soci del Club hanno posto numerose domande a cui il Prefetto ha dato pronta risposta.

