Questa mattina in Prefettura riunione di coordinamento presieduta dal prefetto Antonio Giannelli su diverse questioni attinenti la sicurezza nei locali pubblici e nelle aree immediatamente limitrofe. Nel solco di una particolare attenzione già riservata al tema a livello provinciale fin dalla scorsa estate, i vertici delle forze di polizia hanno illustrato quanto finora verificato sul campo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Parallelamente, il comandante dei vigili del fuoco, i responsabili di Ats Val Padana e dell’Ispettorato del lavoro hanno delineato il quadro della sicurezza strutturale dei locali, così come emerso nel corso degli ordinari controlli di rispettiva competenza.

È stato evidenziato come, anche alla luce delle attività recentemente svolte, da ultimo nella zona della stazione di Cremona, i controlli siano stati effettuati in un’ottica di stretta collaborazione e in presenza delle forze di polizia in attuazione della direttiva formulata dal prefetto prima delle festività, a seguito delle valutazioni espresse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso della riunione è stata poi condivisa l’esigenza di avviare un’attività coordinata, con direzione tecnica dei vigili del fuoco, riguardante in particolare le discoteche e tutti quei locali che a vario titolo si svolgono occasionalmente pubblici trattenimenti.

Il prefetto ha ritenuto opportuno richiedere ai vigili del fuoco l’effettuazione di un rapido monitoraggio aggiornato della situazione come base per l’attivazione di ulteriori e più mirati strumenti di intervento per garantire allo stesso tempo la sicurezza strutturale e la sicurezza pubblica. Si è quindi deciso di pianificare una serie di controlli che ordinariamente vengono effettuati da parte dei diversi uffici pubblici.

Se ne riparlerà il prossimo 29 gennaio, quando si riunirà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale parteciperanno il presidente della Provincia e i sindaci di Cremona, Crema, Casalmaggiore, Piadena e Soresina. Nell’occasione, sarà anche effettuata una valutazione aggiornata della situazione complessiva della sicurezza nei rispettivi territori.

