Torna la convention del fumetto, del videogioco e della cultura pop: è Ultracon, manifestazione promossa da CremonaFiere e coordinata dal direttore artistico Christian Borghi, che nel fine settimana animerà i padiglioni cittadini di stand espositivi ed eventi con ospiti capaci di richiamare migliaia di visitatori da tutta Italia.

Il pubblico troverà postazioni videogames per sperimentare i titoli del momento e riscoprire i classici del passato, tavoli dedicati ai giochi da tavolo e giochi di ruolo, dove sarà possibile sedersi a giocare, sotto la guida dei volontari di numerose associazioni, cremonesi e non.

E ancora la Artist Alley tra conferenze e workshop con illustratori pronti a portare il loro stile, talento, opere, poi autori di fumetti quali Don Alemanno noto per l’ironia senza filtri e il sarcasmo tagliente. Non mancheranno i personaggi più amati del mondo nerd, l’area K-Pop con incontri sulla musica coreana che avevano registrato notevole partecipazione lo scorso anno, così pure le gare cosplay. Particolarità dell’edizione un luna park vintage in chiave StraBizarre, ossia allestimento modulare e interattivo che richiama l’atmosfera retrò dei parchi divertimento di una volta, reinterpretata in modo creativo e sorprendente.

Come di consueto è ampio il ventaglio di ospiti attesi sul palco centrale: sabato alle 15.30 è previsto l’incontro con i doppiatori di Squid Games, mentre alle 17.30 si esibirà Cristina D’Avena in un live che ripercorre le sigle più amate dei cartoni animati; domenica alle 15 è il turno di Disneiamo, concerto a tema Disney cui seguirà alle 17.30 la voce di Giorgio Vanni per cantare con la platea altre intramontabili sigle. Il programma completo è disponibile sul sito web di Ultracon.

© Riproduzione riservata