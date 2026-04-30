Cremona, al via le Giornate ecologiche per l’ambiente

Il Comune di Cremona e Aprica S.p.A. sostengono l’organizzazione di giornate ecologiche finalizzate alla raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

Questo è l’obiettivo delle Giornate ecologiche per l’ambiente che prendono il via domenica 17 maggio con un calendario dedicato e messo a disposizione di associazioni, scuole, gruppi organizzati e comitati di quartiere intenzionati a promuovere un’iniziativa volta a prendersi cura della propria città. Si tratta di gesti concreti di impegno civico e di responsabilità condivisa verso l’ambiente e il decoro urbano per una comunità che sia protagonista nella cura del proprio territorio.

Le iniziative potranno svolgersi nelle otto date previste in calendario (17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 9 agosto, 6 settembre, 25 ottobre, 25 novembre e 6 dicembre) durante le quali associazioni, scuole e comitati potranno organizzare interventi di pulizia e cura del territorio, individuando direttamente le aree dove attivarsi. In concreto, i cittadini collaborano per la pulizia di aree pubbliche, parchi, strade e zone verdi.

Per chiedere l’organizzazione di una giornata ecologica è necessario compilare il modulo previsto dal regolamento, disponibile sui canali del Comune di Cremona e di Aprica ai seguenti link:

• https://www.comune.cremona.it/amministrazione/ufficio-ambiente

• https://www.comune.cremona.it/schede-informative/comitati-quartiere

• https://www.apricaspa.it/it/cremona/servizi/raccolta-differenziata

Il modulo, una volta compilato a cura degli interessati, dovrà essere inoltrato 15 giorni prima dell’evento al Servizio Ambiente all’indirizzo info.ambiente@comune.cremona.it. Solo nel caso di organizzazione da parte del Comitato di quartiere il modulo dovrà essere inoltrato 15 giorni prima dell’evento al Servizio Reti di Comunità inviando una mail a quartieri@comune.cremona.it.

Aprica garantirà il supporto operativo fornendo sacchi per la raccolta e materiale informativo sulle corrette modalità di conferimento, oltre a occuparsi del ritiro e dell’avvio a trattamento dei rifiuti raccolti. Le attività riguarderanno esclusivamente rifiuti urbani, tra cui carta, plastica, vetro, metalli, legno, piccoli elettrodomestici, indumenti e mozziconi, mentre restano esclusi i rifiuti speciali. Simona Pasquali, assessora all’Ambiente del Comune di Cremona, commenta a riguardo: “Le Giornate ecologiche sono un’occasione per la cittadinanza di prendersi cura della città. Purtroppo, gesti di inciviltà e maleducazione di persone che non smaltiscono né trattano i rifiuti come dovrebbero sono ancora frequenti. Ci tengo a ringraziare tutte le persone, le associazioni, le scuole e le realtà che si metteranno a disposizione per queste attività. Il loro gesto ci insegna che ciascuno di noi, nel nostro piccolo, deve prendersi cura della comunità in cui vive. Ringrazio della collaborazione la vicesindaca Francesca Romagnoli e il Settore Ambiente e il Servizio Reti di comunità”.

“Cremona raccoglie in modo differenziato l’80% dei propri rifiuti, un risultato costruito insieme alla comunità giorno dopo giorno – dichiara Filippo Agazzi, amministratore delegato di Aprica –. Le Giornate ecologiche vanno nella stessa direzione, offrendo agli stakeholder uno strumento concreto per partecipare alla cura della città e delle aree frequentate quotidianamente. Abbiamo messo a disposizione otto date in cui i cittadini possono dare il proprio contributo. Aprica è pronta a supportarli con un servizio operativo che nasce dal senso di appartenenza per Cremona e dalla cura del territorio”.

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