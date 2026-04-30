Viaggio nel tempo a Pizzighettone: Palazzo Silva apre le sue porte

Palazzo Silva, una dimora storica sulle rive dell’Adda dove il tempo sembra essersi fermato, apre eccezionalmente al pubblico. Sabato 2 e domenica 3 maggio, Palazzo Silva accoglie i visitatori per un’esperienza immersiva nel cuore più autentico di Gera di Pizzighettone.

L’iniziativa rientra tra le novità della primavera 2026 del progetto “Dimore Storiche Cremonesi” promosso da Target Turismo. Protagonista è l’affascinante palazzo abitato e custodito da secoli dalla famiglia Silva: una residenza che conserva un patrimonio unico, intatto e sorprendentemente vivo e che viene condiviso con il pubblico grazie alla collaborazione con la proprietà che ha saputo conservare intatto il fascino di una dimora d’altri tempi.

Durante le visite guidate, varcare l’ingresso del palazzo significa intraprendere un vero e proprio viaggio nella storia. Cortili, ambienti ricchi di memoria e spazi di servizio raccontano la quotidianità e l’ingegno del casato Silva: dall’antico canile in stile Liberty alla raffinata selleria – tra le poche ancora conservate in Italia – fino al deposito delle carrozze e ai numerosi cimeli storici.

Proprio a Pizzighettone, nell’Ottocento, nacque una storia singolare: quella dei celebri “Bracchi Silva”, cani apprezzati in tutta Europa e simbolo di una tradizione imprenditoriale fatta di passione e dedizione.

Gli ambienti interni della dimora colpiscono per autenticità e atmosfera: arredi, oggetti e dettagli restituiscono uno spaccato di vita di campagna ancora vivido, intrecciando storie, volti e vicende che attraversano i secoli. Ogni stanza diventa così una scoperta, ogni angolo una suggestione.

Un’occasione per scoprire un luogo poco conosciuto della città murata di Pizzighettone, che con questa apertura svela uno dei suoi tesori nascosti.

Visite guidate sabato 2 e domenica 3 maggio, con partenze alle ore 15.00 e 16.30.

Prenotazioni e informazioni: 379 1165691 – prenotazioni@targetturismo.com

Calendario completo: presso Infopoint di Piazza del Comune (Cremona) e al seguente link https://www.targetturismo.com/file/INF0000000066/528ccc431598997660a7cc7b766ea651.pdf

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