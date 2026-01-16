Ultime News

Caleca (Lexia) “Dialettica tra imprese e Stato su esternalizzazione manodopera”

PALERMO (ITALPRESS) – Il sottile confine tra lavoro genuino, appalto lecito e somministrazione illecita di manodopera è stato al centro dell‘incontro che si è svolto oggi nella sede di Sicindustria a Palermo, promosso in collaborazione con lo studio legale Lexia. A introdurre e moderare i lavori è stato Nino Caleca, Coordinatore del Dipartimento di diritto penale dell’economia di LEXIA: “C’è una forte dialettica tra l’esigenza dell’impresa di esternalizzare segmenti che prevedono un forte utilizzo di manodopera, perché ciò costituisce una diminuzione anche dei costi dell’attività imprenditoriale – ha spiegato – dall’altra parte c’è l’esigenza da parte dello Stato, manifestata anche attraverso interventi legislativi e giurisprudenziali, di colpire con forza quei fenomeni patologici nell’intermediazione della manodopera”. Fenomeni che non riguardano più soltanto singoli comparti. “Non soltanto nel settore della moda, come ben sappiamo, ma anche nel settore della logistica e in altri settori dove, ripeto, in segmenti lavorativi la manodopera diventa elemento fondamentale”, ha sottolineato Caleca, evidenziando la difficoltà di conciliare le esigenze di efficienza delle imprese con la tutela dei lavoratori e il rispetto delle regole.

