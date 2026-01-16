A Cremona, un giovane bresciano è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Brescia. I Carabinieri della Sezione Operativa del Nor della locale Compagnia infatti, alle ore 8 di giovedì 15 gennaio, nel corso del servizio di monitoraggio di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, che ha interessato il Piazzale delle Tranvie, la stazione ferroviaria e i parcheggi pubblici di via Dante, notando un gruppo di ragazzi intrattenersi nel parcheggio sopraelevato, attualmente inibito alle autovetture, hanno sorpreso un giovane bresciano consumare una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente del tipo hashish che veniva sequestrata amministrativamente.

