L’ultimo appuntamento con L’opera si Rivela, ciclo di incontri organizzati dal Teatro Ponchielli per approfondire i titoli d’opera in cartellone nella Stagione 2025/26, si terrà domenica 18 gennaio alle ore 11.00 nel Ridotto del Teatro.

L’incontro sarà dedicato a Don Quichotte di Jules Massenet che andrà in scena il 23 e 25 gennaio. Relatore sarà Emanuele Senici, musicologo e professore di Storia della Musica all’Università la Sapienza di Roma, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Massenet e della sua opera. L’ingresso è libero.

