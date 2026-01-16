Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
Domenica mattina bloccata la circolazione dei treni lungo la Milano-Cremona-Mantova per la bonifica di una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Autobus sostitutivi attivi.
La circolazione dei treni verrà interrotta domenica mattina lungo la Milano-Cremona-Mantova, nel tratto tra Castellucchio e Ospitaletto Mantovano, per consentire le operazioni di bonifica di un ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi nel cantiere che sta lavorando al raddoppio ferroviario.
L’ordigno è stato identificato dal 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona a seguito di ricognizione tecnica effettuata da personale specialistico “CMD” come “bomba d’aereo da 500 lbs modello GP AN-M 64 di nazionalità statunitense” risalente alla Seconda Guerra Mondiale.
In funzione della messa in sicurezza e bonifica del residuato bellico, le operazioni partiranno già alle 7 della domenica mattina (18 gennaio) con l’evacuazione della zona, mentre verrà bloccata anche la circolazione veicolare sul tratto della S.S. n. 10 interessata dall’estensione dell’area di sicurezza, pari a poco più di 800 metri dal luogo del rinvenimento. Seguirà poi il despolettamento dell’ordigno.
Le operazioni proseguiranno poi, nella stessa giornata, con il brillamento dell’ordigno presso il sito individuato per la circostanza nel Comune di Medole.
Nelle ore in cui la circolazione ferroviaria sarà sospesa, verrà istituito un servizio di autobus sostitutivi da Bozzolo a Mantova, con una modifica degli orari (2162A parte alle 07:50 anziché alle 08:07, 3162A parte alle 08:00 anziché alle 08:13; 2166A parte alle 09:50 anziché alle 10:07; 3166A parte alle 10:00 anziché alle 10:13; 2170A parte alle 11:50 anziché alle 12:07; 3170A parte alle 12:00 anziché alle 12:13).
Laura Bosio