Video Pillole
Salute Magazine – 16/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dal Governo via libera alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale
– Stati Uniti, meno vaccini ai bambini. La preoccupazione dei pediatri
– Hpv, prevenzione fondamentale ma per 7 genitori su 10 è inutile
sat/azn
– Dal Governo via libera alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale
– Stati Uniti, meno vaccini ai bambini. La preoccupazione dei pediatri
– Hpv, prevenzione fondamentale ma per 7 genitori su 10 è inutile
sat/azn
© Riproduzione riservata