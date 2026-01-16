Ultime News

16 Gen 2026 Spogliatoi al Parco Po in ritardo,
Capelletti: “Serve più chiarezza”
16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
Video Pillole

Salvini “Vannacci? Polemiche inesistenti, lo vedrò in settimana”

MILANO (ITALPRESS) – “Con tutto quello che accade nel mondo non ho tempo per polemiche inesistenti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva di eventuali frizioni con il vicesegretario di partito Roberto Vannacci, contrario all’invio di aiuti militari all’Ucraina. “Lo vedrò in settimana”, ha aggiunto poi. Nella Lega “c’è posto per capitani e generali, ma soprattutto per la truppa. La forza della Lega sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano e un generale. Vince sempre la squadra”, ha concluso Salvini.

xm4/sat/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...