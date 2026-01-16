Ultime News

16 Gen 2026 Spogliatoi al Parco Po in ritardo,
Capelletti: “Serve più chiarezza”
16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
Video Pillole

Stati Uniti, meno vaccini ai bambini. La preoccupazione dei pediatri

ROMA (ITALPRESS) – Il governo degli Stati Uniti ha deciso di non raccomandare più ai bambini i vaccini contro influenza, epatite A e B, meningite, rotavirus e virus sinciziale, e ha ridotto a una sola la dose consigliata per il papillomavirus. Lo hanno annunciato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, spiegando che le decisioni su queste vaccinazioni devono essere prese dai genitori insieme ai medici che seguono i loro figli. A commentare questa revisione del calendario vaccinale pediatrico degli Stati Uniti Enrico Di Rosa, Presidente della Società Italiana d’Igiene.
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...