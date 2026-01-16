Ultime News

16 Gen 2026 Consiglio comunale, ecco
i politici più attivi del 2025
16 Gen 2026 Comprò 4.000 euro di piante in un
vivaio. Bonifici falsi, a processo
16 Gen 2026 Compra online macchina fotografica
mai arrivata: truffatore condannato
16 Gen 2026 Auto incastrata tra un camion
e il guardrail: traffico in tilt
16 Gen 2026 Spogliatoi al Parco Po in ritardo,
Capelletti: “Serve più chiarezza”
Tg News – 16/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Accoltellato in classe da un compagno, è gravissimo
– Procura chiede 400mila franchi per libertà coniugi Moretti
– Iran, blocco internet potrebbe durare sino a fine Marzo
– Groenlandia, minaccia dazi di Trump
– Garlasco, Cassazione boccia inchiesta corruzione Venditti-Sempio
– Bankitalia, famiglie frenano i consumi, aumenta risparmio
– Milano capitale dei milionari, ha il più alto tasso al mondo
– Artico, Crosetto: “Costruire un sistema di regole”
– Previsioni 3B Meteo 17 Gennaio
