Tg News – 16/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Accoltellato in classe da un compagno, è gravissimo
– Procura chiede 400mila franchi per libertà coniugi Moretti
– Iran, blocco internet potrebbe durare sino a fine Marzo
– Groenlandia, minaccia dazi di Trump
– Garlasco, Cassazione boccia inchiesta corruzione Venditti-Sempio
– Bankitalia, famiglie frenano i consumi, aumenta risparmio
– Milano capitale dei milionari, ha il più alto tasso al mondo
– Artico, Crosetto: “Costruire un sistema di regole”
– Previsioni 3B Meteo 17 Gennaio
