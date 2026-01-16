Video Pillole
Tg Sport – 16/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Uno strepitoso Rabiot trascina il Milan contro un ottimo Como
– Gol ed emozioni al Bentegodi, il Bologna piega il Verona 3-2
– Sinner a caccia del tris in Australia “Mi sento più maturo”
– L’Olimpia crolla in casa con la Stella Rossa, la Virtus vince a Dubai
– Milano-Cortina, De Sanctis “Italia arriva ai due eventi nel migliore dei modi”
azn
