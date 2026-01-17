Scadenza elettorale di secondo livello (votano solo i sindaci e i consiglieri comunali dei paesi della provincia) del Consiglio Provinciale di Cremona che dovrà essere rinnovato e che non coinvolge il Presidente Roberto Mariani, in scadenza tra due anni. Lo stesso presidente ha messo in programma lavori di consultazione e confronto sui bisogni di tutto il territorio.

“Gli incontri saranno 12 per comuni aggregati, dove andremo noi direttamente – spiega Mariani -. Quindi si farà la riunione in un Comune capofila con aggregati altri comuni, insieme ai nostri dirigenti. Saranno incontri di proposta ma soprattutto di ascolto dei bisogni dei territori”.

Le dimissioni del Segretario Provinciale del PD Bellini non aiutano in questo percorso. “Indubbiamente le dimissioni del Segretario Provinciale di un partito importante, insomma il partito più importante della maggioranza che sostiene questa provincia, che è il Partito Democratico, crea sicuramente difficoltà in questo percorso.

Però credo che il PD abbia gli anticorpi per potersi riorganizzare e poter lavorare su una campagna elettorale, da qui a settembre, che possa dare le garanzie di un buon risultato”.

A secondo di quale maggioranza uscirà, Mariani farà delle riflessioni: “In base al risultato che ci sarà farò le mie considerazioni per non rischiare di trovarsi con una maggioranza diversa di quello che mi ha sostenuta. Nel caso così fosse farei delle valutazioni serie in merito, personalmente”.

Quindi si dimetterebbe? “Lascerei? Non lo so, però farei una valutazione seria con un ragionamento approfondito per capire se ha senso andare avanti in un percorso di questo tipo, non sostenuto dalla stessa maggioranza che mi ha proposto”.

Silvia Galli

