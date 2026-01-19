Ottant’anni di storia, trentasette dei quali vissuti sotto la guida di un unico presidente. L’assemblea straordinaria di Apima Cremona (Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola, fondata nel 1946 da Luigi Feraboli), che si terrà il prossimo 23 gennaio (ore 10), non è solo una celebrazione del passato, ma un momento di svolta per il settore agromeccanico e agricolo del nostro territorio.

L’evento, in programma al Relais Convento (via Persichello 9, Persico Dosimo) segnerà infatti il ritiro di Clevio Demicheli, figura storica dell’associazionismo cremonese e già sindaco per 34 anni di Solarolo Rainerio, che passerà il testimone dopo quasi quattro decenni di impegno costante.

L’evento rappresenterà un momento di profonda riflessione sul passato e sul futuro dell’associazione che oggi conta 130 ditte associate, con due focus principali. Oltre al passaggio di testimone, si terrò la premiazione delle eccellenze: un omaggio alle 11 ditte in attività dal 1946 che hanno modernizzato le nostre campagne, sopperendo all’esodo rurale e investendo in innovazione.

