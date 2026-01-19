400 tonnellate di cibo sequestrate, 24 attività sospese o chiuse immediatamente a seguito dei controlli, 54 persone denunciate all’autorità giudiziaria per i risvolti penali delle mancanze rilevate nelle rispettive attività.

E’ il bilancio delle ispezioni svolte dai Carabinieri del Nas in provincia di Cremona nel 2025.

Sotto la lente dei militari sono finite soprattutto le carenze igienico sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli HACCP, la vendita di prodotti scaduti o potenzialmente nocivi.

Tra gli alimenti sequestrati ci sono carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno conservati in condizioni inadeguate.

Le chiusure e le sospensioni di attività sono state disposte per deficit strutturali e igienici “insostenibili” degli esercizi di vendita e somministrazione e le denunce penali riguardano reati che vanno dalla frode in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

673 le sanzioni amministrative comminate, per un valore complessivo di 1 milione e 49mila euro, con segnalazione di 297 esercenti alle autorità competenti.

© Riproduzione riservata