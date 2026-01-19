Lo hanno visto alcuni passanti, mentre giaceva riverso in un campo, e hanno chiamato i soccorritori. Tuttavia per lui, un 81enne residente a Genivolta, non c’è stato nulla da fare.

Mancava poco alle 10 della mattina quando il 118 è arrivato sul posto con ambulanza e auto medica, e immediatamente sono scattati i tentativi di rianimazione che da protocollo vengono messi in atto in questi casi. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri, che insieme ai medici hanno appurato che la morte è intervenuta per cause naturali, anche considerando che l’uomo era cardiopatico. Il pm ha quindi disposto la restituzione della salma alla famiglia. lb

