Nel primo pomeriggio di sabato 17 gennaio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti presso il centro commerciale “Galassia”, a seguito di una segnalazione per un tentativo di furto. L’equipaggio, giunto sul posto intorno alle 14:00, ha identificato l’autore del gesto in un disoccupato di 41 anni, residente a Cremona e già noto.

Secondo quanto accertato tramite le testimonianze dell’addetta alla vigilanza, l’uomo aveva cercato di sottrarre uno smartphone, del valore commerciale di circa 900 euro, manomettendo la confezione con uno strumento artigianale magnetico. L’uomo avrebbe oltrepassato le barriere antitaccheggio provocandone l’attivazione. Grazie all’intervento del personale di sicurezza, il 41enne è stato fermato e successivamente perquisito dai militari.

Nella tasca dei pantaloni è stato rinvenuto lo strumento, ritenuto idoneo ad aprire confezioni in plastica rigida contenenti dispositivi elettronici. Il cellulare è stato restituito integro alla direzione del punto vendita, mentre lo strumento utilizzato è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di convalida.

Il 41enne è stato denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

© Riproduzione riservata