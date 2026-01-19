“Servirà una prova di spessore, dentro e fuori dal campo, perché avremo bisogno del sostegno della nostra gente”, queste le parole del tecnico grigiorosso Davide Nicola in vista dello scontro diretto salvezza tra Cremonese e Verona (squadre in campo allo Zini alle ore 18:30). L’allenatore è consapevole che il momento per la sua squadra è delicato, con soli due punti raccolti nelle ultime sei giornate. C’è bisogno di tornare alla vittoria, che manca in pratica da un mese e mezzo, dal successo ai danni del Lecce. E per ottenerla Nicola chiama tutti a raccolta, non solo la sua squadra, che dovrà fare fronte anche a qualche defezione di troppo, ma anche i tifosi, perché mai come in questa partita occorre la spinta del popolo grigiorosso, che è sempre stato vicino alla Cremo e lo farà anche contro l’Hellas.

Il girone d’andata è stato più che positivo, ma adesso arriva la parte più dura e le difficoltà sono destinate ad aumentare, perché per tutti il tempo stringe. Lo sforzo fatto finora dalla Cremonese per essere all’altezza della Serie A è stato enorme e sarà così fino alla fine, per raggiungere l’obiettivo tutti devono dare il 110%.

La salvezza passa soprattutto dai confronti con le rivali che rincorrono lo stesso obiettivo. Ecco perché quella contro il Verona non può essere considerata una partita come tutte le altre: in palio ci saranno punti pesantissimi. La classifica dei gialloblu, che sono ultimi, non deve tradire. Già nel match d’andata la squadra di Zanetti ha dimostrato quanto può essere pericolosa, soprattutto con la qualità di attaccanti come Orban e Giovane.

Il Verona arriverà allo Zini pronto a giocare la gara della vita, anche perché il destino di mister Zanetti potrebbe dipendere proprio dall’esito del match con i grigiorossi. La Cremonese dovrà avere ancora più fame dei propri avversari, prestando attenzione a non commettere sbavature in fase difensiva e ritrovando efficacia in quella offensiva.

La concorrenza si sta muovendo con decisione. La Cremonese è chiamata a lanciare un segnale alle rivali, ma anche a sé stessa. Serve vincere, a tutti i costi e in qualsiasi maniera possibile.

Mauro Maffezzoni

