Cronaca

Incidente in via Trebbia,
ferito 12enne vicino a scuola

Un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito mentre tentava di attraversare la strada. Intervenuti i soccorsi, ora è in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi.

L'incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale
Momenti di paura nel primo pomeriggio di lunedì, quando un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto in via Trebbia mentre stava attraversando la strada. Il giovane, che dopo la scuola si stava recando a casa del nonno, si trovava sul lato opposto dell’attraversamento semaforico e ha cercato di passare tra le auto in attesa del verde per svoltare in via Massarotti.

Tuttavia nel frattempo la coda si è mossa e uno dei conducenti si è trovato il dodicenne davanti al cofano. L’uomo ha frenato e sterzato il più possibile verso il marciapiede per evitare l’impatto.

Nonostante la manovra, il ragazzo è caduto a terra, riportando una contusione al piede destro. Per soccorrerlo è intervenuto il 118, con un’ambulanza. Le sue condizioni non risultano gravi, ma è stato soccorso per le cure del caso e portato in ospedale in codice giallo. La dinamica dell’episodio è al vaglio della Polizia Locale.

