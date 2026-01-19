Con l’inizio del nuovo anno la Provincia di Cremona dà il via a un ciclo strutturato di incontri con i Comuni del territorio, rivolti a sindaci, giunte e consiglieri comunali. Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Mariani, che introduce un metodo di lavoro basato sull’ascolto diretto e sul confronto sistematico con le amministrazioni locali.

“Gli incontri saranno dodici, organizzati per aree territoriali aggregate” spiega il presidente Mariani. “Saremo noi ad andare direttamente nei Comuni: si terrà la riunione in un Comune capofila, insieme ai Comuni aggregati e ai nostri dirigenti. Saranno incontri di proposta, ma soprattutto di ascolto dei bisogni dei territori”.

Il presidente ha scelto di avviare un ampio lavoro di consultazione sui bisogni dei territori, coinvolgendo direttamente i Comuni e i dirigenti dei diversi settori dell’ente provinciale. L’obiettivo è costruire un percorso di ascolto concreto e operativo, capace di raccogliere le esigenze espresse dai sindaci e dagli amministratori locali e di favorire un confronto diretto con la struttura tecnica della Provincia, in relazione alle competenze e ai servizi dell’ente.

Il ciclo di incontri rappresenta, per la Provincia, “un passaggio significativo nel rapporto tra Provincia e amministrazioni locali, rafforzando il ruolo dell’ente come casa dei Comuni e luogo di coordinamento, ascolto e supporto ai territori”.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

1° incontro

Mercoledì 21 gennaio 2026 – Pandino (sala consigliare nel castello visconteo)

Comuni coinvolti: Rivolta d’Adda, Spino d’Adda, Dovera, Agnadello, Palazzo Pignano, Torlino Vimercati.

2° incontro

Mercoledì 28 gennaio 2026 – Gussola (sala consigliare)

Comuni coinvolti: Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Martignana di Po, Scandolara Ravara, Cingia de’ Botti, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio, San Giovanni in Croce.

3° incontro

Mercoledì 4 febbraio 2026 – Grumello Cremonese (biblioteca civica in via Marconi 8)

Comuni coinvolti: Acquanegra Cremonese, Spinadesco, Annicco, Cappella Cantone, Formigara, Crotta d’Adda, Pizzighettone, San Bassano.

4° incontro

Giovedì 12 febbraio 2026 – Sergnano (sala consigliare)

Comuni coinvolti: Vailate, Capralba, Pieranica, Quintano, Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio, Cremosano, Campagnola Cremasca, Pianengo, Casale Cremasco-Vidolasco, Castel Gabbiano, Camisano.

5° incontro

Mercoledì 18 febbraio 2026 – Piadena (sala consigliare)

Comuni coinvolti: Voltido, Calvatone, Tornata, Casteldidone, Rivarolo del Re ed Uniti, Spineda, Torre de’ Picenardi.

ALTRI RAGGRUPPAMENTI IN PROGRAMMA

Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti, Paderno Ponchielli, Sesto ed Uniti, Soresina, Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone, Castelverde, Bordolano, Robecco d’Oglio.

Bagnolo Cremasco, Monte Cremasco, Vaiano Cremasco, Chieve, Casaletto Ceredano, Capergnanica, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina.

Corte de’ Frati, Grontardo, Olmeneta, Scandolara Ripa d’Oglio, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti.

Castelleone, Credera Rubbiano, Moscazzano, Montodine, Ripalta Arpina, Gombito, Madignano, Fiesco.

Gabbioneta-Binanuova, Isola Dovarese, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Vescovato, Volongo.

Soncino, Genivolta, Cumignano sul Naviglio, Trigolo, Ticengo, Salvirola, Izano, Offanengo, Ricengo, Casaletto di Sopra, Romanengo.

Bonemerse, Cappella de’ Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Gerre de’ Caprioli, Malagnino, Pieve San Giacomo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Sospiro, Stagno Lombardo.

I Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore saranno incontrati separatamente, con modalità e tempi dedicati.

