È morto lo stilista Valentino Garavani: aveva 93 anni. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, a lungo compagno dello stilista.

Per tutti, Valentino è stato l’imperatore della moda, sue alcune delle creazioni più famose al mondo tra cui il rosso Valentino. Lo stilista secondo le prime informazioni sarebbe morto nella sua casa romana. Valentino Garavani, nato a Voghera ha vestito tutte le star più famose al mondo del cinema, della moda e dello spettacolo.

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

