19 Gen 2026 Memoria, al Centro culturale
Next va in scena "Unnötig"
19 Gen 2026 Anche la provincia di Cremona
ha il suo Polo Nord
19 Gen 2026 Assemblea sinodale: presentato in
Seminario il documento conclusivo
19 Gen 2026 Truffava anziani in tutta Italia
e anche a Cremona: condannata
19 Gen 2026 Cerca di rubare uno smartphone
Denunciato 41enne cremonese
Cronaca

Truffava anziani in tutta Italia
e anche a Cremona: condannata

Organizzava truffe a danno degli anziani e tra le vittime c’è stata anche una donna cremonese. Il Gup del tribunale di Genova, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a cinque anni di reclusione una 26enne di Nocera Inferiore, componente di un’associazione a delinquere specializzata in questo tipo di truffe in tutta Italia. I fatti risalgono al periodo tra marzo e aprile del 2024, e in Lombardia hanno visto tra le vittime, oltre alla cremonese, anche un’anziana di Castenedolo. 

La tecnica utilizzata era quella già vista purtroppo in altre occasioni: la vittima viene contattata telefonicamente da un fantomatico avvocato che annuncia una grave malattia o un incidente di cui sarebbe rimasto vittima un famigliare dell’anziano e vengono chiesti soldi per assisterlo. Quindi dopo poco tempo arriva a casa della ignara vittima una persona (in questo caso appunto la 26enne condannata) che si presenta come assistente del legale e si fa consegnare i soldi.

A Genova la 26enne era riuscita ad ottenere 300 euro in contanti e gioielli per un valore di circa 20mila euro, oltre a farsi consegnare il bancomat con cui aveva prelevato altri  7.200 euro.

