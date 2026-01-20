L’aria di Soresina continua ad essere una delle peggiori della regione, almeno tra i comuni monitorati attraverso le centraline Arpa. Lo afferma il settore Ambiente di Regione Lombardia nel report relativo al 2025.

Il 90% delle stazioni di monitoraggio ha visto infatti una riduzione dei giorni di superamento del PM10 rispetto al 2024, fissato a 50 microgrammi per metro cubo, da non superare per più di 35 giorni l’anno. A Soresina i giorni sono stati 67, secondo peggior risultato dopo Rezzato (69).

“Il limite dei 35 giorni – si legge in una sintesi del report – è stato rispettato non solo nei capoluoghi che già frequentemente erano riusciti negli anni scorsi a rispettare questa indicazione come Lecco, Sondrio e Varese, ma anche a Como, Bergamo, Pavia e Mantova. Inoltre, per la prima volta dall’inizio delle misurazioni, anche la città di Brescia ha rispettato il limite dei 35 giorni.

“A Milano, pur superando la soglia nelle stazioni di ‘Pascal’ e ‘Marche’ con 66 giorni, si è osservata una netta diminuzione dei superamenti in tutte le centraline rispetto all’anno precedente.

“Le criticità residue, concentrate nelle stazioni di Rezzato (BS) con 69 giorni e Soresina (CR) con 67 giorni, confermano la necessità di proseguire nelle politiche di riduzione delle emissioni già intraprese”

Anche per il particolato più fine, il PM2.5 – continua la Regione – i valori medi regionali si sono mantenuti sui minimi storici degli ultimi tre anni, attestandosi a 18 microgrammi per metro cubo. Il limite annuale di 25 microgrammi per metro cubo è stato invece rispettato in quasi tutte le stazioni, con l’unica eccezione di Soresina.

Risultati positivi anche dal monitoraggio del biossido di azoto. Per il secondo anno consecutivo, la media annua è risultata inferiore al valore limite in tutti i capoluoghi di provincia, incluse le stazioni da traffico di Milano viale Marche e Brescia via Turati.

