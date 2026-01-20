E’ stato prorogato l’avviso pubblico “Forte e Fortissimo” predisposto dall’Ufficio Musica del Settore Cultura e Turismo del Comune di Cremona. Ad annunciarlo l’assessore al turismo e all’espressività giovanile Luca Burgazzi.

“Abbiamo deciso di ampliare di dieci giorni per dare l’opportunità agli operatori di partecipare, perché il bando era all’interno del periodo festivo e quindi molti locali hanno dovuto lavorare e siamo contenti per questo. Si tratta del primo bando per il sostegno della musica dal vivo nei locali e credo che sia un’operazione interessante anche segnalata a livello nazionale perché è la prima volta che un Comune relativamente piccolo come il nostro decide di investire sulla musica dal vivo”.

“Abbiamo sempre definito Cremona città della musica – continua Burgazzi – questo è un ulteriore passaggio importante perché vorremmo proprio sostenere tutta la filiera musicale a partire anche dai live club dove ci sono esperienze artistiche importanti. L’auspicio è che entro la fine di questo mese si abbia l’elenco delle richieste da esaminare, in modo da avere da febbraio una lista di beneficiari del finanziamento”.

Nel bando sono stati delineati i seguenti obiettivi: sostenere e accrescere l’offerta musicale dei live club di Cremona, nella stagione indoor; accrescere le opportunità creative e di confronto per l’utenza under 25; moltiplicare le occasioni di incontro e rafforzare il tessuto della comunità; sostenere le attività di pubblico spettacolo ed altre attività che offrono una programmazione musicale dal vivo continuativa; sostenere la professionalizzazione in ambito musicale e la valorizzazione delle figure artistiche, tecniche, creative ed autoriali; promuovere lo sviluppo economico della città e i settori di indotto; incrementare l’attrattività cittadina, stimolando non solo la partecipazione della cittadinanza, ma anche la presenza di turisti e visitatori.

Silvia Galli

