Smantellata dai Carabinieri di Crema un’organizzazione dedita ai furti di trattori. I militari, dopo mesi di indagini, hanno infatti individuato i presunti responsabili di una serie di colpi messi a segno nell’estate del 2024, nelle campagne di Castelleone, Madignano, Montodine, Moscazzano, Agnadello e Ricengo.

Tre uomini, rispettivamente di 36, 23 e 27 anni, residenti in provincia di Milano e con precedenti di polizia anche specifici, sono stati denunciati per sei furti aggravati di mezzi agricoli avvenuti nel mese di luglio.

In tutte le occasioni i ladri avevano agito di notte, con modalità operative simili, portando via complessivamente sei trattori per un valore che supera i 250mila euro. Elementi che, fin dai primi accertamenti, avevano fatto ipotizzare l’esistenza di una banda specializzata in questo tipo di reati predatori.

Parallelamente all’attività investigativa per risalire agli autori dei furti, i Carabinieri erano riusciti a recuperare tre dei sei mezzi rubati, grazie anche alla collaborazione attiva degli agricoltori e dei residenti delle zone interessate. Un passaparola serrato e una vera e propria ricerca sul territorio avevano portato, nel pomeriggio del 18 luglio 2024, al ritrovamento dei trattori all’interno di una cascina abbandonata a Madignano.

A dare l’allarme era stato uno degli imprenditori agricoli vittime del furto che, passando in rassegna alcune cascine dismesse nei dintorni della propria azienda, aveva notato un trattore privo di targa. I Carabinieri di Romanengo, intervenuti sul posto, avevano esteso il controllo all’intera area del casolare, scoprendo sotto alcune tettoie e nascosti dalla vegetazione altri due trattori. Le verifiche sui telai avevano confermato che si trattava dei mezzi rubati nei giorni precedenti a Madignano, Montodine e Moscazzano, successivamente restituiti ai legittimi proprietari.

Le indagini sono quindi proseguite con l’analisi delle immagini delle telecamere presenti sul territorio. I militari hanno individuato un’auto con targa straniera transitata nelle stesse zone proprio nelle notti dei furti.

Approfondendo gli accertamenti, è emerso che alla guida del veicolo si trovava il 36enne, spesso in compagnia di altre persone. Sono state inoltre ricostruite le movimentazioni di altre auto, utilizzate o noleggiate dallo stesso uomo, transitate più volte sia nei luoghi dei furti sia nei pressi della cascina dove erano stati nascosti i trattori.

Gli ulteriori riscontri, anche di natura tecnica, hanno portato all’identificazione degli altri due indagati, di 23 e 27 anni, che avrebbero agito insieme o in concorso con il 36enne nella commissione dei furti. Al termine dell’attività investigativa, i tre sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per i sei furti aggravati di trattori agricoli.

L’indagine non è però conclusa. I Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e per ricostruire la possibile destinazione dei mezzi non ancora recuperati, che potrebbero essere stati avviati verso il mercato illegale estero.

© Riproduzione riservata