Cronaca

Operaio ferito da manufatto
di cemento lungo la tangenziale

Traffico rallentato nel pomeriggio in via Seminario per l'intervento dei sanitari e dei Carabinieri

Foto Marco Zambelli
Fill-1

Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio nel cantiere stradale in corso in via Seminario, lungo la tangenziale urbana.  Attorno alle 16 un operaio di 55 anni residente nella provincia di Brescia è rimasto ferito dopo essere stato sfiorato dal manufatto in cemento armato che stava scaricando dal camion, insieme ad altri operatori.

Il pesante oggetto lo ha colpito di striscio alla coscia sinistra. E’ subito stato avvisato il numero di emergenza e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Radiomobile di Cremona,  l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde oltre agli ispettori dell’Ats Val Padana. L’uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato con ferite non gravi all’ospedale di Cremona.

 

