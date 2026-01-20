Prende il via venerdì 30 gennaio alle 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi la seconda edizione de il Pianoforte, la rassegna che apre la stagione di STRADIVARIfestival con un poker di concerti interamente dedicato allo strumento con i tasti bianchi e neri. L’organizzazione è a cura di Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi-Buschini e MdV friends.

Protagonista del primo appuntamento è uno dei più raffinati pianisti italiani, Andrea Lucchesini, il quale il giorno precedente (giovedì 29 gennaio ore 17) in Sala Fiorini del Museo del Violino incontrerà il pubblico sul tema Il pianoforte tra passato, presente e futuro.

L’incontro, moderato da Roberto Codazzi e a ingresso libero, prelude a una rassegna – e a un festival – il cui titolo è La Classica del Futuro. Il Futuro della Classica, in un continuo confronto e dialogo tra musiche di ieri e di oggi, con il concetto di modernità a fare da spartiacque.

Questo spirito anima già il concerto di Lucchesini che nella prima parte prevede l’alternanza di brani di Domenico Scarlatti, considerato il padre della letteratura pianistica, e di Luciano Berio, prima di lasciare la seconda parte a quella vera e propria collana di perle rappresentata dai Preludi di Chopin.

Al recital di Lucchesini farà seguito quello di un gigante del pianoforte, Rudolf Buchbinder (10 febbraio) uno dei massimi interpreti del classicismo viennese e che infatti spazierà da Mozart all’ultima Sonata di Schubert, passando per Beethoven. Il Titano sarà invece al centro del recital di Ivo Pogorelich (27 febbraio) il quale delizierà gli appassionati con alcune tra le Sonate più belle e famose del genio di Bonn: Patetica, Tempesta, Appassionata.

Epilogo il 18 marzo con le sorelle Katia e Marielle Labeque e un programma a cavallo tra il Novecento storico di Ravel e la contemporaneità di Philip Glass.

il Pianoforte – II edizione

venerdì 30 gennaio – ore 21

Da Scarlatti a Berio: dialogo tra barocco e contemporaneo, Andrea Lucchesini, pianoforte

martedì 10 febbraio – ore 21

Classici, Rudolf Buchbinder pianoforte

venerdì 27 febbraio – ore 21

Il Titano della Musica, Ivo Pogorelich pianoforte

mercoledì 18 marzo – ore 21

Impressioni minimali, Katia e Marielle Labeque due pianoforti e pianoforte a 4 mani

Informazioni e prevendita biglietti:

I biglietti della rassegna il Pianoforte sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino e online sul sito www.vivaticket.it.

Prezzi: 30 euro settori A/B/C/D/E/H/I – 25 euro settori G/F – promozione studenti 12 euro per i settori G/F

Biglietteria: Museo del Violino, piazza Marconi 5, Cremona, tel. 0372/080809

da martedì a venerdì: 11.00 – 17.00

sabato e domenica: 10.00 – 18.00

