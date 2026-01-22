Anche la Pro Loco di Grumello celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, fondata nel 2013 dall’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco italiane) per sensibilizzare istituzioni e comunità alla tutela di questi patrimoni culturali.

L’appuntamento, che doveva essere inizialmente per il 17 gennaio, la data della giornata, è stato rimandato a sabato 24 gennaio alle 21 nel salone conferenze di Cascina Castello e vedrà protagonista la compagnia teatrale “Noòn ghe proum” con la commedia dialettale “Largo ai giovani” di Carla Martinenghi e Aurelio Arisi. lA compagnia è formata da otto amici di varie età di Bordolano con la passione per il dialetto cremonese e, sebbene nessuno di loro abbia frequentato una scuola di recitazione, la spontaneità e la naturalezza che dimostrano farebbero pensare il contrario. Il motore del gruppo è Carla Martinenghi, che nel tempo ha convinto tutta la famiglia, portando sul palco i figli Camilla e Filippo, mentre il marito Carloalberto è il tecnico del suono.

Durante la serata la Pro Loco ricorda che sarà possibile fare la tessera per l’anno 2026 e a chi deciderà di tesserarsi (quota minima 10 euro) sarà dato in omaggio il calendario “Volti e paesaggi grumellesi” nato dall’idea che un paese non è solo un luogo fisico ma anche un intreccio di relazioni, storie, tradizioni e attimi condivisi.

