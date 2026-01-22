Frontale a Busseto, coinvolta
una giovane di San Daniele Po
Una giovane di San Daniele Po è rimasta coinvolta in uno spettacolare incidente avvenuto questa mattina, giovedì 22 gennaio, a Busseto, a due passi dal centro storico. Il sinistro si è verificato intorno alle 11, all’altezza dell’incrocio tra via Chopin e via Bartok.
Per cause che sono tuttora al vaglio dei carabinieri di San Secondo Parmense, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, a scontrarsi sono state l’auto condotta dalla giovane di San Daniele Po ed un’altra vettura guidata da un uomo di Polesine Zibello.
Sul posto, oltre ai carabinieri di San Secondo Parmense, è intervenuta una ambulanza della Pubblica assistenza Croce Bianca di Busseto. L’uomo di Polesine Zibello è stato trasportato all’ospedale di Vaio di Fidenza in condizioni di media gravità; la giovane cremonese fortunatamente è rimasta illesa.
Eremita del Po, Paolo Panni