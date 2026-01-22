Le ACLI Provinciali di Cremona annunciano l’apertura del nuovo Sportello Salute, attivo nella sede provinciale in via Cardinal Massaia 22. Il servizio nasce per offrire un supporto concreto ai cittadini nell’accesso ai principali strumenti digitali sanitari lombardi, facilitando la gestione delle pratiche mediche quotidiane.

Presso lo Sportello Salute sarà possibile: accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e consultare in modo assistito i propri documenti clinici; scaricare ricette, referti, esiti di analisi e documentazione sanitaria in formato digitale; ricevere un aiuto nella comprensione e organizzazione dei documenti scaricati, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici.

Lo sportello offrirà inoltre un servizio dedicato ai cittadini che sono in possesso di un’impegnativa per una visita medica o esame diagnostico, la cui prenotazione già effettuata, sfora la scadenza dell’impegnativa stessa. Sarà possibile quindi recarsi presso gli uffici ACLI per presentare

segnalazione all’Asst, che prontamente riprogramma la visita nei tempi corretti.

“Con questo sportello – dichiara Valeria Patelli, presidente delle ACLI Provinciali di Cremona – vogliamo offrire un punto di riferimento accessibile, in particolare per chi incontra difficoltà nell’uso delle piattaforme digitali della sanità. L’obiettivo è favorire autonomia, consapevolezza e

inclusione, senza sostituirci ai servizi sanitari, ma accompagnando le persone nel loro utilizzo consapevole”.

© Riproduzione riservata