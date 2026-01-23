Novità a Castelverde, dove nella giunta del Sindaco Graziella Locci arriva una new entry: si tratta di Giulia Scolari, 32 anni, che prende il posto lasciato dall’assessore Giovanni Rigoni, titolare dell’Urbanistica e Lavori Pubblici.

Le deleghe che le sono state date sono le politiche giovanili, le associazioni, la comunicazione, le pari opportunità. Le deleghe di Rigoni sono invece state suddivise tra Sindaco Locci e l’Assessore Tinelli.

“Tinelli – ha spiegato il Sindaco – si occuperà di lavori pubblici che sono connessi, per certi versi, anche all’assessorato dello sport, discorso palestra, impianti sportivi. Io mi occuperò di edilizia privata”.

Ricostituito poi anche l’ufficio tecnico. “Abbiamo due geometri – ha spiegato Locci – che vanno ad aggiungersi a due unità già presenti. C’è poi un ingegnere con molta esperienza che sta formando le nuove leve e il Rup, attualmente posizione organizzativa. E’ l’architetto Chiari, in condivisione con il Comune di San Bassano“.

Giulia Scolari è in politica ormai da tempo come consigliera comunale e capogruppo, sempre a fianco del Sindaco Locci.

“Sono consigliera comunale da sette anni con la Sindaca Graziella Locci – spiega il neo assessore -. Le deleghe che mi sono state affidate, ovviamente legate alla mia età, riguardano le politiche giovanili. Ho anche alcuni consiglieri all’interno del Consiglio che potranno darmi una mano, per esempio per quanto riguarda la consulta dei giovani. Per quanto riguarda le pari opportunità, essendo appunto una squadra molto femminile e volendo portare avanti questo concetto. E per quanto riguarda la comunicazione, che si avvicina un pochino a quella che è la mia formazione, essendo io fotografa e grafica“.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata