Con 65 voti favorevoli e 1 astenuto, l’Assemblea generale della Cgil di Cremona ha votato oggi l’ampliamento della Segreteria provinciale. Una scelta che rafforza la guida della Camera del Lavoro e il lavoro quotidiano sul territorio: più organizzazione, più capacità di ascolto, più presenza accanto a lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati.

All’assemblea, introdotta dalla Segretaria Generale Elena Curci, ha partecipato anche la Segretaria Generale della Cgil Lombardia Valentina Cappelletti: un segnale chiaro dell’importanza di questo passaggio per la Cgil cremonese.

Entrano in Segreteria Angela Tolassi, con il ruolo di segretaria organizzativa, e Armando Generali. Nei prossimi giorni saranno definite deleghe e responsabilità.

Armando Generali, classe 1973, è metalmeccanico dal 2001. Ha iniziato il suo percorso nella Fiom Cgil come Rsu nel 2006, è diventato funzionario nel 2012 e dal 2018 è Segretario Generale della Fiom Cgil di Cremona. Angela Tolassi, nata a Crema il 14 dicembre 1970, porta in Segreteria una lunga esperienza nei servizi di tutela della Cgil: dal 1992 al 2003 ha lavorato al Caaf Cgil e dal 2003 al 2013 al Patronato Inca Cgil.

Con questi ingressi, la Segreteria passa da 5 a 6 componenti ed è composta da Elena Curci (Segretaria Generale), Maria Teresa Perin, Sabrina Negri, Mohamed Ben Halla, Angela Tolassi e Armando Generali.

