Guerra in Ucraina: Petrenko organizza nuova raccolta di aiuti

Su iniziativa di Nadyia Petrenko, mezzosoprano originaria di Leopoli ma ormai cremonese di adozione, sabato 24 gennaio dalle 14:00 alle 20:00, presso la sede della Società Filodrammatica Cremonese, in piazza dei Filodrammatici 2 si terrà una raccolta di aiuti per la popolazione Ucraina da quasi quattro anni in guerra a seguito dell’aggressione russa del febbraio 2022.

Ogni giorno la popolazione ucraina è sotto il costante bombardamento di razzi, missili, droni lanciati dall’esercito invasore che, non riuscendo a piegare la resistenza dei militari ucraini al fronte, prende di mira la popolazione colpendo ospedali, scuole, infrastrutture energetiche, ponti e case di civile abitazione.

Sono soprattutto i bambini e gli anziani le vittime di questa vile aggressione, costretti a dormire nei rifugi e nelle stazioni della metropolitana. Spessissimo al freddo.

“Il popolo ucraino è forte, vince lo stesso. Non è la prima volta che combatte per la propria libertà” sostiene Nadyia che prosegue: “Urgentemente servono coperte, cibo di lunga scadenza, articoli per l’igiene, salviettine umidificate, caffè o te solubili, biscotti, brodo. E poi capi di abbigliamento come maglie e pantaloni caldi, guanti, calze. In Ucraina adesso il termometro segna -15°. Non c’è la luce, non c’è il riscaldamento. La gente si trova per strada. Negli ospedali ci sono tanti feriti. Per i bambini è benvenuto tutto, anche i pannolini”.

Il Consiglio della Società Filodrammatica Cremonese ha accettato di aiutare, ben disponibile nel condividere quest’iniziativa a comprova della vicinanza del mondo della cultura cremonese alla tragedia ucraina.

La cittadinanza è invitata ad accorrere numerosa portando, con il massimo sforzo possibile, ogni genere degli aiuti indicati per aiutare il popolo ucraino.

