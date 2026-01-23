Un parto inusuale, portato successivamente a buon fine e in sicurezza dai sanitari del 118. A Ripalta Cremasca, una donna di 29 anni ha partorito la propria figlia in macchina, nei pressi del distributore di Via Roma.

Nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 la giovane, residente a Formigara, si stava recando all’ospedale di Crema, portata dal compagno e dagli altri suoi due bambini, a causa delle forti contrazioni preparto. Quando sono arrivati all’altezza del distributore di Ripalta, in via Roma, il compagno Gaetano è stato costretto a fermarsi ed aiutare la propria compagna a partorire.

Nel frattempo, un signore ha chiamato immediatamente i soccorsi che sono giunti sul posto dopo pochissimi minuti, trasportando la 29enne e la sua bambina al nosocomio di Crema in codice giallo. Milena e la sua bimba Mia adesso sono felici e stanno bene.

Un parto particolare, che ha di fatto sancito la nascita della neonata ufficialmente a Ripalta Cremasca: infatti, la bambina verrà registrata proprio nel comune del sindaco Aries Bonazza.

Riccardo Lionetto

