La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
L'imputato: "Non sono io l'autore"
all'impianto di biometano
La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto

Mia, 29enne di Formigara, stava recandosi all'ospedale di Crema per forti contrazioni, quando il compagno si è trovato costretto a fermarsi a Ripalta Cremasca, accanto a un distributore, e l'ha aiutata a partorire.

Un parto inusuale, portato successivamente a buon fine e in sicurezza dai sanitari del 118. A Ripalta Cremasca, una donna di 29 anni ha partorito la propria figlia in macchina, nei pressi del distributore di Via Roma.

Nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 la giovane, residente a Formigara, si stava recando all’ospedale di Crema, portata dal compagno e dagli altri suoi due bambini, a causa delle forti contrazioni preparto. Quando sono arrivati all’altezza del distributore di Ripalta, in via Roma, il compagno Gaetano è stato costretto a fermarsi ed aiutare la propria compagna a partorire.

Nel frattempo, un signore ha chiamato immediatamente i soccorsi che sono giunti sul posto dopo pochissimi minuti, trasportando la 29enne e la sua bambina al nosocomio di Crema in codice giallo. Milena e la sua bimba Mia adesso sono felici e stanno bene.

Un parto particolare, che ha di fatto sancito la nascita della neonata ufficialmente a Ripalta Cremasca: infatti, la bambina verrà registrata proprio nel comune del sindaco Aries Bonazza.

Riccardo Lionetto

