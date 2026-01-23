Memoria, al Ponchielli in scena "I sommersi e i salvati. La vergogna"

In occasione della Giornata della Memoria, il teatro Ponchielli di Cremona propone una serata di forte intensità civile e culturale, affidata alle parole di Primo Levi e alla riflessione critica su uno dei temi più complessi della testimonianza dell’Olocausto. Martedì 27 gennaio alle 20.30 va in scena I sommersi e i salvati. La vergogna, un appuntamento promosso dal Comune di Cremona e dalla Fondazione Teatro Ponchielli, in collaborazione con la rivista culturale Doppiozero e la Fondazione Hapax.

Al centro dell’incontro ci sono le letture tratte dal terzo capitolo de I sommersi e i salvati, l’ultimo libro pubblicato da Primo Levi nel 1986, considerato una sorta di testamento morale dello scrittore. Pagine che affrontano il tema della “vergogna del sopravvissuto”: il peso di essere rimasti in vita, la lacerazione interiore di chi sente di aver occupato il posto di altri, l’impossibilità di restituire pienamente, attraverso il racconto, l’annientamento e la disumanizzazione vissuti nei campi di sterminio.

A dare voce a questi testi sarà l’attrice Federica Fracassi, mentre il dialogo e il commento critico sono affidati a Marco Belpoliti, tra i massimi studiosi dell’opera di Levi e curatore della sua Opera omnia per Einaudi. Un confronto che accompagnerà il pubblico nella comprensione della profonda attualità del pensiero leviano, capace ancora oggi di interrogare le coscienze sul rapporto tra memoria, responsabilità e testimonianza.

La serata si propone non solo come momento di commemorazione, ma come occasione di riflessione sul significato etico e civile del ricordare, in un tempo in cui la memoria rischia di diventare rituale e perdere la sua forza interrogante.

I biglietti, a posto unico al costo di 15 euro, sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Ponchielli, aperta nei consueti orari, e online sul circuito Vivaticket.

