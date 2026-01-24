Proseguono i controlli sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona. Le attività, svolte negli ultimi giorni, hanno portato a numerosi interventi che hanno riguardato violazioni in materia di stupefacenti, decoro urbano, immigrazione e atti contrari alla pubblica decenza.

Il pomeriggio del 23 gennaio un ragazzo di 19 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato denunciato dai Carabinieri di Soresina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. I militari, durante un servizio perlustrativo, hanno notato un sospetto via-vai presso un’abitazione del centro e, una volta davanti all’ingresso, hanno constatato che da quella casa fuoriusciva un forte odore di stupefacente.

Il controllo dell’abitazione ha permesso ai militari di scoprire, dopo un’accurata perquisizione, sei grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello intriso di stupefacente e materiale vario per il confezionamento della droga.

Quindi, al termine di tutti i controlli ed accertamenti eseguiti, lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

In casa i militari hanno trovato cinque bombolette di protossido di azoto, sempre più utilizzato dai giovani per auto-

provocarsi euforia, prive di marchio “CE” e delle indicazioni in lingua italiana. Per tale motivo è stato sanzionato.

