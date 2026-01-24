Giornata di mobilitazione per le volontarie Airc(fondazione per la ricerca sul cancro) in questo 24 gennaio, per sostenere la ricerca e trovare la cura per tutti i tipi di tumore con la distribuzione di sacchetti di arance.

Questa mattina il banchetto era stato allestito davanti al Teatro Ponchielli e fino alle 16 in corso Campi; nel pomeriggio la vendita va avanti fino alle 18 all’Iper Cremona2 di Gadesco.

Arance della Salute è la storica iniziativa di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro e promuovere la cultura della prevenzione.

Migliaia di volontarie e volontari AIRC hanno i sostenitori nelle piazze di tutta Italia con i prodotti solidali della Fondazione in una iniziativa che coinvolge anche il mondo della scuola e rappresenta un momento di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e di raccolta fondi per dare continuità al lavoro di circa 5.400 ricercatori impegnati ogni giorno nello studio e nella cura del cancro.

© Riproduzione riservata