Il Maristella chiede soluzioni su illuminazione e manutenzioni

La sicurezza stradale, l’illuminazione pubblica e la manutenzione nel quartiere Maristella tornano sotto i fari di Lega, Forza Italia e Novità a Cremona.

I consiglieri comunali Jane Alquati (Lega), Alessandro Portesani (Novità a Cremona), Cristiano Beltrami (Novità a Cremona) e Andrea Carassai (Forza Italia) hanno presentato un’interrogazione a risposta orale sulle criticità del quartiere periferico.

L’iniziativa nasce dalle ripetute segnalazioni dei residenti, che denunciano una situazione di degrado e pericolo diffuso in un quartiere densamente abitato e attraversato quotidianamente da pedoni, ciclisti, famiglie e studenti.

“Maristella è un quartiere vivo, non una periferia da dimenticare – dichiara Jane Alquati –. Le segnalazioni dei cittadini parlano chiaro: attraversamenti poco illuminati, impianti non funzionanti, manutenzione carente. È compito dell’Amministrazione intervenire prima che accadano incidenti”.

L’interrogazione chiede di far luce sui lampioni guasti o spenti, sui rilevatori di velocità non funzionanti, sui cordoli della pista ciclabile danneggiati e sul mal funzionamento del semaforo di Santa Cristina. I consiglieri domandano elementi sulle responsabilità e e tempistiche degli interventi.

“Si tratta di problemi che incidono direttamente sulla sicurezza quotidiana – sottolinea Cristiano Beltrami –. Non richieste straordinarie, ma ordinaria amministrazione che continua a essere rinviata”.

Sulla stessa linea Andrea Carassai. “Serve un sopralluogo tecnico immediato e un cronoprogramma chiaro. La sicurezza stradale non può essere affidata al caso”.

“I cittadini pretendono sicurezza, interventi immediati e tempi certi” conclude Alessandro Portesani, che richiama l’Amministrazione alle proprie responsabilità:

“Al Maristella i problemi sono sotto gli occhi di tutti e vengono ignorati: illuminazione spenta, controlli inutili e manutenzione assente non sono casualità, ma responsabilità politiche precise”.

