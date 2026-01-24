Le offrono lavoro online ma le spillano 2300 euro: tre denunciati

I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per truffa due donne e un uomo rispettivamente di 50, 70 e 22 anni, con precedenti di polizia e residenti in altre regioni.

A metà luglio scorso una donna residente in un comune della zona ha denunciato di essere stata contattata sul suo telefono da una donna che le proponeva delle occasioni di lavoro da svolgere online da casa, dietro pagamento di una somma variabile ogni giorno in funzione dei risultati conseguiti.

Dopo le insistenze dell’interlocutrice, la vittima aveva accettato ed era stata indirizzata verso altre persone che, telefonicamente, la guidavano anche attraverso chat di messaggistica, sulle attività da svolgere. Ma le era stato chiesto di versare una somma per poi ottenere un rimborso maggiorato in funzione di quanto svolto. Per tale motivo, aveva effettuato alcuni bonifici per circa 2.300 euro indirizzati a più persone.

Aveva poi scoperto che si era trattata di una truffa perché non aveva ricevuto alcun rimborso e aveva presentato la denuncia presso la caserma di Castelleone. Ciò ha consentito ai militari di attivare le indagini e accertare che le utenze telefoniche utilizzate per contattarla e i conti correnti su cui erano stati eseguiti i bonifici erano intestati a due donne e un uomo, che sono stati denunciati per truffa.

