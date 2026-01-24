Quanto è intelligente l'AI? Domenica a "24 minuti"

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda alle 19:30) condotto da Simone Bacchetta.

Stasera (sabato) l’ospite sarà l’analista di geopolitica Federico Petroni. Con lui parleremo delle trattative per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ma anche del forum di Davos e delle ultime sull’attualità geopolitica.

Domani sera (domenica), invece, l’ospite sarà Emanuele Frontoni, professore di informatica presso l’Università di Macerata. Parleremo di intelligenza artificiale, reti neurali, robot, realtà aumentata e dei vantaggi dell’utilizzo dell’AI, tra gli altri, nel mondo della moda. Titolo della puntata: “Quanto è intelligente l’AI?”.

