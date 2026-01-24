Scuola Manzoni, quel muro transennato da quasi 20 anni

Nell’edilizia scolastica di competenza comunale ci sono le grandi opere – come i consolidamenti statici delle scuole medie Virgilio e Anna Frank, il nuovo polo dell’Infanzia di via dei Classici o il rifacimento della facciata della Vida; ma anche problemi di minore entità che si trascinano da anni.

Anzi da decenni, da quanto ha ricostruito Filippo Bonali, genitore di due bambini che frequentano la primaria Manzoni nonchè rappresentante di classe, che ha inviato una segnalazione al Comune per far presente la situazione.

Il muro che divide il cortile della scuola da una proprietà confinante è infatti delimitato da una rete che include anche una aiuola alberata e rende in parte impraticabile il cortile. Da quanto ricostruito da Bonali, quella porzione di cortile risulta impraticabile almeno dal 2008, anno in cui le immagini di StreetView mostrano la presenza della rete. Ma pare che la situazione fosse così fin dai primi anni Duemila.

Una vicenda che sembra allo stallo, passata in secondo piano rispetto alle tante esigenze manutentive delle scuole cittadine, anche perchè il manufatto è di competenza della proprietà confinante. “Nella scuola sono stati fatti lavori – afferma il genitore – nel cortile inseriti nuovi giochi, un nuovo murales, ma quel pezzo di giardino non è più ritornato a disposizione. Come mai? Perchè la proprietà dell’edificio adiacente non è stata obbligata a sistemare un muro probabilmente pericolante?

“Ci sono tanti lavori in tante scuole, questo è fermo da quasi 20 anni – conclude Bonali rivolgendosi direttamente al sindaco -. Che cosa è stato fatto con i proprietari di quel muro?” GB

