Vazquez, ultimo giorno a Cremona: torna al Belgrano in Argentina

Ultimo giorno a Cremona per Franco Vazquez, che saluta i colori grigiorossi per tornare in Argentina e chiudere la sua carriera con la maglia del Belgrano, la squadra in cui è cresciuto per poi muovere i primi passi da professionista.

La notizia della partenza del Mudo era nell’aria da tempo, ma in pratica è diventata ufficiale dopo quanto accaduto al termine della conferenza stampa di presentazione del match contro il Sassuolo di Davide Nicola. Quando l’allenatore grigiorosso ha terminato di parlare, ad attenderlo sulla porta della sala stampa del Centro Sportivo Giovanni Arvedi c’era proprio Vazquez, pronto a salutarlo dopo il suo ultimo giorno a Cremona e in procinto di partire per l’Argentina. Di fronte a tutti i giornalisti presenti, Vazquez e Nicola si sono stretti in un abbraccio commosso, senza mascherare le loro emozioni e facendo capire a tutti i presenti che le strade della Cremonese e del Mudo si separano dopo una bellissima avventura vissuta assieme.

Vazquez saluta dopo due stagioni e mezza trascorsi alla Cremo. Era arrivato dal Parma nel campionato 2023-2024, in cui ha collezionato (playoff compresi) 39 presenze condite da da 4 gol e 7 assist, dando un contributo decisivo al raggiungimento della finale playoff poi persa contro il Venezia. Nella stagione successiva (2024-2025), il trequartista argentino è stato ancora più protagonista e trascinatore in campo, risultando fondamentale per la promozione in Serie A conquistata dai grigiorossi con un totale di 31 partite, 9 gol e 5 assist.

La scorsa estate Vazquez aveva scelto di rinnovare per un altro un anno il suo contratto in scadenza con la Cremonese, per tornare a giocare nella massima serie del calcio italiano. In questa prima parte di stagione, però, non è riuscito a ritagliarsi molto spazio, mettendo a referto 15 presenze (quasi sempre entrando dalla panchina), con un gol e 2 assist.

Il poco spazio trovato con Nicola in Serie A, ma anche ragioni famigliari e sentimentali, hanno spinto Vazquez all’età di 36 anni a interrompere il rapporto con la Cremo durante questa finestra di mercato invernale, per poter iniziare dalla prima giornata di campionato la sua nuova avventura in Argentina, con la maglia del Belgrano, là dove tutto ebbe inizio e dove ha sempre dichiarato di voler tornare per finire la sua carriera da calciatore.

90 partite ufficiali, 15 gol e 14 assist: questi i numeri del Mudo nei due anni e mezzo trascorsi in grigiorosso. Un periodo indimenticabile, per la Cremonese, per Vazquez stesso e per tutti i tifosi cremonesi. Se ne va uno dei giocatori di maggior classe e talento della storia del club grigiorosso. Un idolo per tutti i sostenitori della Cremo, ma più in generale anche per tutti gli amanti del calcio, ai quali il campione argentino non ha regalato soltanto gol e assist, ma anche giocate di un altro pianeta, capaci di strappare applausi e far battere forte il cuore.

E allora ciao Mudo, in bocca al lupo! Cremona e la Cremonese non ti dimenticheranno mai.

