Campania, Fico “Ddl sul salario minimo primo provvedimento approvato da Giunta”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Rispetto al lavoro proprio oggi abbiamo approvato, come primo disegno di legge della nuova Giunta della Regione Campania, la legge sul salario minimo: dovrà approvarla poi il Consiglio regionale, ma con questo provvedimento diamo una premialità importante alle imprese”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti alla Domus Ars di Napoli, a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2025 sull’economia e la società del Mezzogiorno. “Tutte le stazioni appaltanti, a partire dalla Regione e a quelle di riferimento regionale, quindi anche le Asl o le partecipate, quando faranno gli appalti potranno e dovranno mettere una premialità per le aziende che partono da un salario minimo di 9 euro a crescere – spiega il governatore – Quindi – prosegue – ci sarà più punteggio a seconda se ci sarà più salario, però partendo comunque dai 9 euro lordi l’ora. Io credo – dice Fico – che oggi è un momento importante di contrasto al lavoro povero, questa Giunta si è subito messa in campo con un disegno di legge assolutamente di qualità. Io mi sento di dire che noi ci stiamo impegnando al massimo per far sì che ci sia una Regione che abbia un lavoro di qualità importante, degli investimenti importanti e che ci sia il libero accesso alle varie posizioni sempre a seconda e solo del merito e dell’impegno che uno ci mette”.

