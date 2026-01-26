AIMA Cremona, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, Cremona Solidale e Fondazione Città di Cremona presentano il libro “Dove le macchie diventano ricami” dell’autrice cremonese Chiara Carotti; un’opera intensa e profondamente umana che racconta l’esperienza di una figlia che ha accompagnato la propria madre nel percorso della malattia di Alzheimer.

L’incontro si terrà nella sede di Fondazione Città di Cremona, piazza Papa Giovanni XXIII n.1, mercoledi 28 gennaio alle 17:30.

Attraverso una narrazione sincera e toccante, il libro dà voce a ciò che spesso resta invisibile: la quotidianità della cura, il cambiamento dei ruoli familiari, la fatica emotiva e fisica, ma anche i legami che resistono e si trasformano di fronte alla malattia. Un racconto che parla non solo di perdita, ma anche di rinascita di un amore antico e di riscoperta di un legame forte che non viene mai meno.

«Questo libro – dichiara Rinalda Bellotti, Presidente di AIMA – rappresenta una testimonianza preziosa per tutte le famiglie che convivono con l’Alzheimer. Dare spazio alle storie dei caregiver significa riconoscere il loro ruolo fondamentale e rompere il silenzio che spesso circonda la malattia».

La giornalista Lucilla Granata dialogherà con l’autrice e con Simona Gentile, geriatra e Direttrice sanitaria di Cremona Solidale; l’incontro sarà anche l’occasione per approfondire il tema dell’Alzheimer e promuovere informazione, consapevolezza e sostegno alle persone con demenza e alle loro famiglie, valorizzando la cultura come strumento di sensibilizzazione e condivisione.

© Riproduzione riservata