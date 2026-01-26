Evolio, Paolicelli “Produzione di olio importante per la Puglia”

BARI (ITALPRESS) – “La partecipazione di tre assessorati sottolinea l’importanza della produzione di olio nella nostra regione, sia dal punto di vista industriale, sia da quello turistico. Qui in Puglia abbiamo la legge sull’oleoturismo, che prevede la possibilità di fare turismo direttamente sotto gli ulivi nei nostri frantoi storici e in quelli di ultima generazione. Siamo tra i produttori più importanti in Italia, è importante comunicarlo e farlo in maniera sinergica”. Così Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, a margine della conferenza stampa per la presentazione di Evolio Expo 2026, la seconda edizione della fiera di riferimento B2B del settore.

xa2/pc/mca1